«Con la pandemia non abbiamo più potuto tenere i nostri concerti, ma non siamo rimasti con le mani in mano». Così Manuela Matlì, dell’associazione Vita e Pace annuncia l’avvio dei lavori di restauro della parte interna della chiesa di S.Maria Maggiore, il monumento che domina il centro storico ai piedi del castello...

Su Luna Nuova di venerdì 5 febbraio 2021

