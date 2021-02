Gravere, due giorni per ricordare Sergio Calabresi

Gravere dirà addio in questo fine settimana a Sergio Calabresi, che ha guidato il paese come sindaco per due mandati, dal 2006 al 2016. Il rito funebre, in forma privata, come previsto dal Dpcm dello scorso 15 gennaio, verrà officiato da don Gianluca Popolla nella chiesa parrocchiale domani, sabato 6 febbraio, alle 14. Pur essendo un personaggio molto conosciuto, non sono previste deroghe e la breve cerimonia di benedizione della salma in chiesa, che può contenere al massimo 50 persone, si svolgerà in forma privata. Carabinieri e volontari della locale squadra Aib vigileranno affinchè non si creino assembramenti. Dopo la cerimonia di benedizione, la salma proseguirà verso il tempio crematorio di Piscina, dove sarà cremata. Quanti volessero ricordare l’ex sindaco e non potessero farlo nella giornata di sabato, potranno partecipare alla messa di commemorazione prevista il giorno seguente, domenica 7 febbraio, sempre nella chiesa parrocchiale, alle 9,30...

Su Luna Nuova di venerdì 5 febbraio 2021