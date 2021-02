S.Ambrogio, la biblioteca si mette in vetrina: nuova sede pronta

Nuova, “in vetrina” e più funzionale. Dopo mesi di lavoro, la biblioteca non solo cambia “vestito”, ma cambia proprio casa: sarà, come preannunciato l’anno scorso, in via Umberto I 63. I lavori sono conclusi e in questi giorni si sta ultimando il trasloco. Ci sono ancora diversi libri, scatoloni e materiale da spostare, ma tra pochi giorni tutto sarà nella nuova sede di via Umberto I, vicino alla fontana del Pasché. «Abbiamo iniziato sabato e i bibliotecari stanno facendo gli scarti - spiega la sindaca Antonella Falchero - Stiamo procedendo un po’ per volta e in poco tempo metteremo a posto anche l’aula studio». L’idea di trasferire la biblioteca c’era già da tempo, fin dallo scorso mandato. Nel 2019, con una variazione ad hoc al bilancio di...

su Luna Nuova di venerdì 5 febbraio 2021