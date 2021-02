S.Ambrogio: niente Carnevale dei Borghi, ma il Comune si illumina

di STEFANO TONIOLO

Niente carri, né costumi. Per il “Carnevale dei borghi” è arrivato il secondo stop: la pandemia di Sars-Cov-2 si “mangia” anche l’edizione 2021. Le condizioni per svolgere una festa come il Carnevale non ci sono: troppe persone e, quindi, troppo alto il rischio di contagio. In più ci sono anche le norme antiCovid-19, che hanno reso definitivamente impraticabili i festeggiamenti. «Abbiamo scelto di illuminare il palazzo comunale per dare vivacità, ma anche per dare speranza. Quest’anno siamo ancora nello stop alle feste, ma dobbiamo guardare avanti - commenta la sindaca Antonella Falchero - Siamo fiduciosi: sicuramente andiamo verso la luce in fondo al tunnel».

Già nel 2020 l’evento, previsto per il 1° marzo, era stato posticipato di due settimane e poi annullato. Quest’anno non è andata meglio e, così, l’appuntamento con la tradizione è stato rimandato al 2022. Infatti il “Carnevale dei Borghi” non è una semplice sfilata a libera partecipazione, ma un evento che coinvolge in prima persona i comitati delle quattro zone del paese (di Mezzo-Superiore, di Sotto-Savellera, Falconero-Viandotta e Bertassi-Braide) , che iniziano a lavorare mesi prima per la scelta dei temi e l’allestimento di carri e costumi, e la Pro loco. Almeno per ora, rimangono le luminarie a sfondo carnevalesco sul palazzo comunale.

su Luna Nuova di venerdì 5 febbraio 2021