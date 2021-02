S.Antonino-Borgone, convenzione per i vigili: rinnovo di un altro anno

È stata rinnovata per un ulteriore anno solare la convenzione tra i comuni di Sant’Antonino e Borgone per la gestione associata e coordinata del servizio di polizia locale: un “matrimonio” che va avanti ormai da qualche anno, ma che nei fatti non riesce a decollare, limitandosi a rinnovi a breve scadenza senza un vero sguardo di prospettiva. Questa è anche la critica principale che il gruppo di minoranza ha rivolto sull’argomento alla giunta Preacco durante il consiglio comunale di mercoledì 27 gennaio, riunitosi nella palestra scolastica di via Abegg nel rispetto delle norme anti-Covid, per consentire al pubblico di partecipare al conferimento della cittadinanza benemerita a Ilse Schölzel Manfrino. «Si tratta di un servizio utile per l’amministrazione...

su Luna Nuova di venerdì 5 febbraio 2021