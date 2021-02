Avigliana, non indossa la mascherina e fa fermare il treno: denunciato

Si è rifiutato di indossare la mascherina sul treno per Bardonecchia ed è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. Si tratta di un 37enne marocchino che ieri sera viaggiava visibilmente ubriaco sul regionale. Il capotreno lo ha più volte invitato a mettere la mascherina ma senza esito. Quando il convoglio è giunto alla stazione di Avigliana, il personale di bordo ha quindi richiesto l'intervento dei carabinieri. All’arrivo dei militari, il 37enne, ha quindi indossato la mascherina per essere poi affidato ai sanitari del 118. È stato indagato a piede libero con l'accusa di interruzione di pubblico servizio per aver causato un ritardo di 45 minuti del treno ed è stato anche sanzionato per non aver ottemperato all’obbligo di indossare la mascherina.