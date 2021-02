La sabbia sahariana colora di arancione le montagne innevate dell'alta valle

Clicca sulle foto per scorrere la gallery (immagini della Croce Rossa di Susa, con le sue squadre operative al Colle Bercia, sui Monti della Luna, nei pressi della frontiera Italia-Francia, nell'ambito del progetto MigrAlp)

Stanno facendo il giro del web le immagini delle montagne innevate dell'alta valle Susa avvolte da una suggestiva atmosfera arancione, al pari del cielo che stamattina aveva una colorazione tendente al giallo-rossastro: «Si tratta - spiega il meteorologo Stefano Ciarlo dalla pagina facebook "Meteo Valle di Susa" - dell'effetto della presenza di grandi quantità di sabbia del deserto del Sahara in sospensione, trasportata dalle impetuose correnti sud-occidentali richiamate dall'intensa depressione attualmente tra Spagna e Francia». Le piogge stanno ora scaricando a terra tale pulviscolo. Uno spettacolo della natura che non è sfuggito a molti e che, del resto, non era inatteso: "Meteo Valle di Susa" aveva infatti previsto per il fine settimana un profilo termico su valori elevati rispetto alla media per effetto della risalita di aria molto mite di matrice nord-africana. Tra stasera e domani è previsto un ribasso, con la neve attesa solo a quote elevate.