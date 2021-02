S.Antonino: molesta i passanti e tenta di mordere i carabinieri, arrestato

Un cittadino di origine rumena, domiciliato a Caprie, è stato arrestato ieri, venerdì 5 febbraio, a Sant'Antonino per resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti su richiesta di alcuni cittadini in quanto l’uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, stava molestando i passanti. Alla vista dei carabinieri si è scagliato contro di loro tentando di morderne uno. L'uomo ha poi accusato un malore e si è accasciato al suolo: è stato soccorso dall'ambulanza del 118 in via Torino, dove sono avvenuti i fatti, e quindi trasportato in ospedale per accertamenti.