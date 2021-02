Trana, alla Bottero accordo fatto per il trasferimento a Cuneo

Dopo lo sciopero, l’accordo. Un pullman per due mesi, da 800 a 1200 euro di contributo per il trasporto o 20mila euro di buona uscita. Sono queste le condizioni alle quali i lavoratori della Bottero hanno accettato la chiusura dello stabilimento valsangonese e il trasferimento, per chi vorrà, in quello di Cuneo.

Servizio completo su Luna Nuova 10 di martedì 9 febbraio