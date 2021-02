Almese: un ostello nelle pieghe del Ricetto di S.Mauro

Forse sarà un affare della prossima amministrazione, ma intanto il Comune di Almese ha già fatto partire l’iter burocratico: il progetto definitivo per creare un ostello al Ricetto per l’arte del borgo di San Mauro è già nel cassetto. «Il progetto definitivo ha ottenuto l’autorizzazione della Soprintendenza ai beni culturali e siamo in procinto di approvarlo in giunta - spiega il vicesindaco Andrea Cavaliere - La finalità è di recuperare dei locali del Comune per fare un punto di accoglienza e un ostello per turisti o per fornire uno spazio per dormire agli artisti». Infatti una parte della struttura, come noto, è già adibita ad ospitare mostre e esposizioni artistiche, gestita dall’associazione culturale Cumalè con il suo progetto di di “Agorà” della valle di Susa: creando...

su Luna Nuova di martedì 9 febbraio 2021