Almese, area sgambamento cani: sabato c'è l’inaugurazione

È tutto pronto per l’apertura ufficiale della nuova area di sgambamento per cani del Comune di Almese. Per l’occasione, l’amministrazione comunale ha organizzato una piccola cerimonia per inaugurare il nuovo spazio, che si terrà sabato 13 febbraio alle 11 nei pressi dell’area, realizzata in località Granaglie, presso la zona adiacente al torrente Messa. L’accesso all’area è rivolto a chiunque possegga cani regolarmente iscritti all’anagrafe canina, con regolare profilassi zootecnica dimostrabile con esibizione del libretto delle vaccinazioni su richiesta degli addetti della polizia municipale e delle guardie zoofile. Inoltre, per accedere all’area è necessario rispettare una serie di norme contenute nel “Regolamento comunale per l’accesso all’area di sgambamento per cani” (approvato il 30 dicembre scorso in consiglio comunale), previa iscrizione e versamento di rispettiva quota annuale.

«Dopo tanti sforzi e nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria, sono terminati i lavori per la realizzazione dell’area di sgambamento per cani di Almese, consentendoci finalmente di consegnare ai cittadini un luogo adatto per far fare movimento ai propri cani in sicurezza e in un contesto protetto», spiega l’assessore all’ambiente Marco Simioli. Da questo punto di vista, in tutti gli spazi pubblici all’aperto rimangono in vigore tutte le regole di “condotta generale” anti Covid-19, tra cui, ad esempio, il divieto di assembramento interno ed esterno all’area, il mantenimento del distanziamento fisico con tutte le altre persone presenti in loco e l’utilizzo della mascherina nel caso non fosse possibile tenere almeno un metro di distanza. Per maggiori informazioni sulle modalità d’iscrizione e le norme di accesso all’area basterà consultare il sito del Comune.

su Luna Nuova di martedì 9 febbraio 2021