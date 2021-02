Caselette, approvato il bilancio 2021: lavori al campo sportivo

È stato approvato nel corso dell’ultimo consiglio comunale il bilancio preventivo 2021 che prevede alcune opere sul territorio, prossime a partire. Nel giro di qualche mese, anche grazie al sistema di prevendita, partirà il potenziamento del cimitero con una nuova batteria di loculi, mentre per quanto riguarda il campo sportivo sono in arrivo alcuni lavori di riqualificazione, dopo aver ottenuto un mutuo da parte del Credito sportivo ad interessi zero.

Grazie ad un contributo statale di 50mila euro, poi, verranno effettuati lavori su viabilità e arredo urbano, mentre sono stati stanziati 75mila euro per la realizzazione di un parcheggio in località Camerletto. Per quanto riguarda la scuola, invece, il Comune è stato ammesso in graduatoria per un bando non ancora finanziato da 193mila euro per la manutenzione straordinaria dell’Istituto comprensivo. Infine per celebrare uno dei simboli del territorio, l’amministrazione comunale ha previsto di festeggiare i 120 anni della costruzione della Croce sul monte Musinè, nel mese di settembre 2021, naturalmente prescrizioni sanitarie permettendo.

su Luna Nuova di venerdì 9 febbraio 2021