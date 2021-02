Cesana, slavina in valle Argentera: muore l'alpinista Cala Cimenti

È morto Carlalberto Cimenti, detto "Cala", celebre guida alpina chge aveva salito nel 2019 il Nanga Parbat, uno dei 14 ottomila della Terra, probabilmente il più pericoloso. Travolto da una valanga insieme all'amico scialpinista anche lui di Pragelato. L'allarme è stato dato da alcuni amici che non li avevano visti rientrare. Le ricerche sono partite nel primo pomeriggio. Il segnale del suo Arva è stato localizzato in profondità sotto la valanga che si è staccata nella zona della Cima del Bosco e di Col Chalvet, il grosso canalone che scende verso la Valle Argentera. Sul posto sono giunti gli uomini del Soccorso alpino e carabinieri che hanno tentato di recuperare i due, finiti sotto uno spesso strato di neve. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 9 febbraio 2021