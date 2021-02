Trana, la Regione ha affidato il Rea alla coop Produttori Valsangone

Una piccola schiarita per il Giardino Botanico Rea di S.Bernardino di Trana, che negli ultimi anni ha avuto difficoltà a restare aperto a causa dei pochi fondi a disposizione per strutture come questa. Nei giorni scorsi la Regione Piemonte ha affidato alla Società Cooperativa Agricola Produttori Valsangone la manutenzione dell’area.

L’associazione Amici del Giardino Botanico Rea invece, aspettando il ritorno della primavera e l’apertura del Giardino Botanico, propone ai soci incontri online per chiacchierare di piante e della loro coltivazione, e un mini-corso sull’uso dell’applicazione iNaturalist, per la scoperta e il censimento della flora spontanea. I video-incontri si terranno dalle 18 alle 19 nei giorni giovedì 25 febbraio, “Piante in casa 1”; giovedì 4 marzo “Piante in casa 2”; giovedì 11 marzo “L’esperto risponde alle domande dei soci”; lunedì 22 marzo “iNaturalist flora spontanea 1”; e lunedì 29 marzo “iNaturalist flora spontanea 2”...

Su Luna Nuova di martedì 9 febbraio 2021

