Bassa val Susa: 14 comuni in campo per contrastare il gioco d'azzardo

14 comuni della bassa valle di Susa uniscono le forze per un progetto finalizzato al contrasto del gioco d’azzardo patologico: si intitola “Per una comunità consapevole, seriamente giocosa” e coinvolge i comuni di Mattie, Bussoleno, Chianocco, San Giorio, Bruzolo, Villarfocchiardo, San Didero, Borgone, Sant’Antonino, Vaie, Chiusa San Michele, Caprie e Sant’Ambrogio, a cui si aggiunge Condove in qualità di capofila. Il progetto, elaborato a cavallo tra i mesi di dicembre e gennaio nell’ambito del piano regionale “Gioco d’azzardo patologico”, ha incontrato il favore dell’Asl, che ha premiato la “cordata di comuni” attraverso il finanziamento integrale dell’iniziativa, per una somma totale di oltre 52mila euro. Sono tre le aree di intervento individuate...

su Luna Nuova di venerdì 12 febbraio 2021