Chiusa S.Michele: sul "Giorno del ricordo" la minoranza all’attacco

Il “Giorno del ricordo”, che si celebra ogni anno il 10 febbraio per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata, accende la polemica a distanza tra minoranza e maggioranza. A sollevarla è il gruppo consiliare “Chiusa Avanti”, che accusa l’amministrazione comunale di non aver celebrato la ricorrenza. «Il “Giorno del ricordo” è stato istituito con la legge numero 22 del 30 marzo 2004, approvata a larga maggioranza dal parlamento. L’articolo 1, comma 2, recita: “È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende” - sottolineano la consigliera di minoranza Alessia Leuzzi, il capogruppo Riccardo Cantore e il consigliere Loris Pugliese - Spiace...

su Luna Nuova di venerdì 12 febbraio 2021