Coazze, esplosione in una baita a Piano Stefano

Ci vorranno alcune settimane per rimettersi al pieno delle forze e delle capacità operative a M.G.M., l’uomo di 40 anni che all’alba di questa mattina è stato coinvolto nell’esplosione di gas Gpl in una baita di borgata Piano Stefano, sui monti di Coazze. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco effettivi di Grugliasco e di Torino, i volontari di Avigliana, i sanitari del 118, compreso l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo in ospedale Cto di Torino, e i carabinieri per gli accertamenti di rito. Ancora da stabilire le cause dell’incidente, dovuto molto probabilmente ad una fuga di gas.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 12 febbraio 2021