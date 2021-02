Condove: niente Carnevale al Lajetto, ma le Barbuire irrompono sul web

Anche le Barbuire si arrendono alla pandemia e alle restrizioni per scongiurare assembramenti, ma lo “spirito barbuiresco” quello no: si adatta ai tempi e rivivrà su Internet e i social network, dove nei prossimi giorni l’edizione 2021 del Carnevale del Lajetto andrà in scena in versione virtuale, con tante sorprese tutte da scoprire. L’appuntamento, teoricamente fissato per domenica 14 febbraio, è stato infatti annullato nel rispetto delle norme anti-Covid. L’allegra congregazione dei Belli e dei Brutti, capeggiata dall’imponente, pelliccioso e cornuto Pajasso, non ha però saputo resistere al richiamo della tradizione: pur costrette ad un’effimera presenza dagli strumenti moderni del virtuale, le Barbuire hanno voluto compiere alcuni gesti tipici...

su Luna Nuova di venerdì 12 febbraio 2021