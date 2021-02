Salbertrand, salgono a due le vittime del maxi tamponamento

Clicca sulle foto per scorrere la gallery

GUARDA IL VIDEO

Salgono a due le vittime del nel maxi tamponamento avvenuto poco dopo le 11 sull'autostrada A32 Rivoli-Bardonecchia, in direzione alta valle, all'altezza di Salbertrand, poco prima dell'ingresso della galleria Serre La Voute: le vittime sono Francesco Armentaro, 37 anni di Caselette, e una donna di 71 anni, di cui al momento non si conoscono ancora le generalità. Oltre una trentina i veicoli coinvolti nella carambola causata pare dal fondo stradale ghiacciato. Oltre una trentina i feriti trasportati al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Susa e diverse ambulanze del 118. Al momento l’autostrada è stata chiusa in direzione Bardonecchia con uscita obbligatoria a Susa. E proprio sulla statale si è venuto a creare un maxi ingorgo formato dalle auto e dai mezzi pesanti diretti verso Bardonecchia che vengono fatti uscire dall'autostrada.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 16 febbraio 2021