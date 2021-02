Maxi tamponamento A32: le vittime sono un giovane di Caselette e una donna di Torino

Sono Francesco Armentaro, 37 anni di Caselette, e Michelanna Giachino, 71 anni, originaria di Saluzzo e residente a Torino, le due vittime del maxi tamponamento avvenuto stamattina poco dopo le 11 sull'autostrada A32 Rivoli-Bardonecchia, in direzione alta valle, all'altezza di Salbertrand, poco prima dell'ingresso della galleria Serre La Voute. Il ragazzo era alla guida dell'auto che per prima è uscita di strada, mentre la donna è stata soccorsa in condizioni disperate ed è poi deceduta durante il trasporto verso l'ospedale di Susa; a quanto pare si stava recando in alta valle a trovare i nipoti. Ci sono poi due persone ricoverate in codice rosso, che restano in gravi condizioni, ed una trentina di persone con lesioni più lievi, tra cui anche diversi bambini.

Una trentina i veicoli coinvolti nella carambola causata pare dal fondo stradale ghiacciato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Susa e diverse ambulanze del 118, oltre a numerose squadre di vigili del fuoco tra cui gli effettivi di Susa e i volontari del distaccamento di Oulx-Salbertrand-Sauze d'Oulx. Poco dopo le 14,30 l'autostrada è stata riaperta in direzione sud, mentre al momento resta chiusa in direzione Bardonecchia con uscita obbligatoria a Susa per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti. E proprio sulla statale, nelle scorse ore, si è venuto a creare un maxi ingorgo formato dalle auto e dai tir diretti verso Bardonecchia che vengono fatti uscire dall'autostrada.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 16 febbraio 2021