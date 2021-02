Almese, prime impronte nella neve dentro la nuova area cani

Si è svolta sabato l’inaugurazione della nuova area cani comunale, realizzata in località Granaglie, presso la zona adiacente al torrente Messa. Nonostante le condizioni meteo avverse, erano presenti una decina di persone, tra cui la sindaca Ombrettata Bertolo e l’assessore Marco Simioli. La piccola cerimonia inaugurale è stata l’occasione anche per distribuire a tutti i partecipanti un vademecum informativo, disponibile presso l’ufficio cultura del Comune, con le indicazioni pratiche per ottenere la propria tessera d’accesso all’area e la procedura per l’attivazione della medesima.

Per raggiungere l’area, arrivando da via Avigliana, basterà seguire le indicazioni per raggiungere i campi sportivi comunali, quindi svoltare a destra su via Granaglie in direzione Rivera. Oltrepassato l’incrocio con via della Michela, a circa 200 metri sul lato destro e prima del ponte sul torrente Messa, è possibile trovare l’area. Arrivando invece da Rivera, dalla Sp 198 si prosegue verso la zona di borgata San Mauro in direzione Avigliana. Dopo la rotonda sulla sinistra si incontra l’ecocentro consortile Acsel e, oltrepassato il ponte sul Messa, si svolta immediatamente a sinistra dove si trova l’area.

L’accesso è rivolto a chiunque possegga cani regolarmente iscritti all’anagrafe canina, con regolare profilassi zootecnica dimostrabile con esibizione del libretto delle vaccinazioni su richiesta degli addetti della polizia municipale e delle guardie zoofile. Inoltre, per usufruire dell’area, è necessario rispettare una serie di norme contenute nel regolamento comunale apposito, previa iscrizione e versamento di rispettiva quota annuale.

Come in tutti gli spazi pubblici all’aperto, rimangono in vigore tutte le regole di “condotta generale” anti-Covid 19, tra cui il divieto di assembramento interno ed esterno all’area, il mantenimento del distanziamento fisico con tutte le altre persone presenti in loco e l’utilizzo della mascherina, nel caso non fosse possibile tenere almeno un metro di distanza.

Per ottenere la tessera annuale (ha un costo di 40 euro) per accedere all’area cani, occorrerà compilare un modulo on-line sul sito del Comune nella sezione “Servizi online”, accedendo tramite Spid o Carta d’identità digitale. Chi ne fosse sprovvisto può contattare direttamente l’ufficio cultura allo 011/ 9350201 o all’indirizzo cultura.istruzione@comune.almese.to.it.

su Luna Nuova di martedì 16 febbraio 2021