Condove per "Just the woman I am": il 7 marzo la ‘virtual edition’

Anche il Comune di Condove aderisce ufficialmente a “Just the woman I am”, che dopo l’annullamento forzato dello scorso anno, proprio nei giorni in cui esplose l’emergenza Coronavirus, quest’anno torna in pista con una “virtual edition” tutta da scoprire. Quella in programma domenica 7 marzo sarà l’8ª edizione della manifestazione, nata per promuovere la parità di genere, lo sport, la cultura del benessere, dell’inclusione, della prevenzione e sostenere la ricerca universitaria: l’evento è organizzato dal Cus Torino in collaborazione con l’Università e il Politecnico. L’obiettivo è quello di colorare di rosa l’Italia intera, con un programma del tutto nuovo viste le restrizioni anti-Covid che certamente saranno ancora in vigore tra qualche...

su Luna Nuova di martedì 16 febbraio 2021