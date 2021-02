Giaveno, la cooperazione non si ferma

Nei giorni scorsi è stato approvato e sottoscritto il nuovo protocollo di intesa per la realizzazione del Progetto Enndam di Cooperazione in Burkina Faso, che prenderà avvio a marzo e vede un impegno di cooperazione tra le comunità e i Comuni di Piossasco, Airasca, Cantalupa, Frossasco, Orbassano, Pinerolo, Roletto, Trana, Villarbasse e Giaveno, ed il Comune di Gorom-Gorom e i suoi villaggi, situati nella provincia dell’Oudalan, nella regione del Sahel. Coinvolte in particolare le associazioni Adeco e Lvia. Un programma di interventi candidato al bando della Regione Piemonte e da questa finanziato con un contributo di 31mila 137,50 euro...

Su Luna Nuova di martedì 16 febbraio 2021

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!