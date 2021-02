Borgone: donna schiacciata da un cancello, è grave in ospedale

È stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Rivoli la donna che questa sera è rimasta schiacciata da un vecchio cancello all'ingresso di casa: durante i soccorsi le sue condizioni sono apparse gravi. L'incidente è avvenuto poco prima delle 22 tra Borgone e San Valeriano, lungo l'ex statale 24, in un interno di via Condove, nei pressi di Cascina Ivol. I soccorsi sono tuttora in corso: sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco volontari di Borgone-Sant'Antonino, i permanenti di Susa, i carabinieri della compagnia di Susa è l'ambulanza del 118. Stando ai primi accertamenti, la donna stava entrando nel cortile di casa quando all'improvviso la vecchia cancellata, piuttosto robusta, si è staccata dai perni e le è franata addosso, schiacciandola a terra.