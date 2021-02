Almese: casa di riposo, sindaca e parroco fanno chiarezza

Cambiamenti in corso alla casa di riposo “Santa Maria al Getzemani”, ma non mancano i “rumors” tra i cittadini. Per questo la sindaca Ombretta Bertolo e il parroco don Silvio Bertolo, presidente della casa di riposo, hanno deciso di fare chiarezza sulla vicenda attraverso una lettera ai cittadini. Alla radice di tutto ci sarebbero alcuni cambiamenti di legge riguardo agli enti del terzo settore che, dopo tanti anni, non potranno più nominare uno dei componenti del consiglio di amministrazione. «Come parroco, nonché presidente della casa di riposo Santa Maria al Getzemani, e come sindaco del Comune di Almese, vista la stima, la collaborazione e la vicinanza personale che ci uniscono, abbiamo pensato di scrivere questa lettera condivisa per informare...

su Luna Nuova di venerdì 19 febbraio 2021