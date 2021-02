Fidas Condove-Caprie: elezioni a marzo, ma nel 2020 donazioni in calo

La sezione Fidas di Condove-Caprie si appresta a rinnovare il proprio direttivo. Le elezioni, previste a fine 2020 e poi rinviate causa emergenza Coronavirus, così come la tradizionale festa sociale, si svolgeranno in due distinte giornate, anche per evitare il rischio di assembramenti: l’appuntamento è per giovedì 11 e mercoledì 31 marzo, sempre dalle 8 alle 12 presso il centro prelievi Cavalier Evio Ziroldi di via Rodari 9, sede dell’associazione, durante i prelievi mensili. Sono chiamati a votare tutti i donatori attivi, le medaglie d’oro, i soci onorari ed i nuovi donatori. Il nuovo direttivo resterà in carica per il triennio 2021-24. Per le candidature, che sono aperte a tutti i donatori attivi, i soci collaboratori ed i soci onorari interessati, c’è tempo fino a...

su Luna Nuova di venerdì 19 febbraio 2021