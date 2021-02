Orso, branc e spadonari sbarcano sul web con la Città metropolitana

Quante e quali sono le tradizioni che dall’antichità ad oggi continuano ad animare in valle di Susa i piccoli centri e i borghi alpini? Si rischia di disperdere questo patrimonio a causa dei vincoli dettati dalla pandemia? Le Unioni montane Velle Susa e Alta Valsusa insieme alla Città metropolitana di Torino hanno lavorato in questi mesi ad un progetto che in questi giorni ha preso forma online: si chiama #ritialpinivalsusa ed è racchiuso in una serie di pagine ospitate sul sito internet www.valdisusaturismo.it con immagini ed approfondimenti sulle feste e le celebrazioni con il loro profondo contenuto simbolico. Chi non conosce la danza degli spadonari di Giaglione, Venaus, San Giorio, I branc di Meana o la simbolica cattura dell’Orso a Mompantero? La ricerca riguarda le tradizioni di sei realtà: Chiomonte, Giaglione, Mompantero, Venaus, San Giorio, Meana con i loro riti di passaggio dall’inverno alla primavera che fino allo scorso anno animavano le comunità alpine valsusine con imperdibili appuntamenti tra sacro e profano, con danze rituali, costumi tradizionali della festa, cerimonie per unire le piccole comunità di montagna...

