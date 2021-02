S.Ambrogio: idea pista ciclabile verso Avigliana

Da quattro ruote a due, ma senza gasolio né benzina. L’idea dell’amministrazione comunale è di puntare sulla mobilità sostenibile e per questo, all’orizzonte, c’è una pista ciclabile nuova. Per ora è poco più che un’idea e sicuramente perché veda la luce ci sarà da aspettare. Quindi non sarà certo un affare di pochi mesi, nonostante l’amministrazione comunale abbia già iniziato a lavorarci su. «Al momento abbiamo solo fatto un sopralluogo e affidato il progetto ad architetti esterni per la valutazione tecnica», spiega la sindaca Antonella Falchero. Anche se si sa poco su tempi e modi di costruzione, è già stato individuato il luogo: strada Antica di Francia. Le stime dicono che la ciclabile potrebbe coprire un tratto relativamente breve (all’incirca due chilometri) e...

su Luna Nuova di venerdì 19 febbraio 2021