S.Antonino, un "Venerdì dal sindaco": oggi tocca a Susanna Preacco

Sarà la sindaca di Sant’Antonino, Susanna Preacco, a tenere a battesimo in valle di Susa il viaggio della Città metropolitana alla scoperta dei segreti e delle peculiarità dei piccoli centri del territorio torinese, per comprendere le emergenze e i piccoli e grandi problemi quotidiani con cui si confrontano i primi cittadini, scelti dai loro concittadini per amministrare comunità montane e rurali a torto considerate marginali. Realtà in cui la politica è volontariato puro. È questo l’intento della rubrica “Venerdì dal sindaco”, che da un paio di settimane propone reportage televisivi e interviste ai primi cittadini sul canale youtube della Città metropolitana.

I filmati sono prodotti dalla responsabile e dai redattori della Direzione comunicazione e rapporti con i cittadini e il territorio della Città metropolitana: dalla scorsa settimana vanno in onda anche sull’emittente interregionale Telecupole il sabato alle 14,30, con repliche la domenica alle 18,45 e il lunedì alle 20,40. Il “Venerdì dal sindaco” propone lo spaccato di una realtà sociale e territoriale poco indagata dai mass media mainstream, ma ricca di attrattive naturali, culturali e artistiche, realtà imprenditoriali attive e innovative, proposte ed iniziative di aggregazione e di solidarietà a volte impensabili in contesti urbani.

Il viaggio, iniziato venerdì 5 febbraio con l’intervista al sindaco di Ingria, Igor De Santis, è proseguito il 12 ad Isolabella, con la testimonianza del primo cittadino Gianfranco Raimondo. Oggi, venerdì 19, sarà appunto la volta della sindaca di Sant’Antonino, Susanna Preacco. Per vedere i filmati e i reportage fotografici del “Venerdì dal sindaco” basta andare sul portale Internet della Città Metropolitana di Torino alla pagina http://www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2021/venerdi_dal_sindaco/.

su Luna Nuova di venerdì 19 febbraio 2021