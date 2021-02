Alessandra Longo debutta in Passaggi a Nord Ovest

C’è anche una valsusina, Alessandra Longo di Savoulx, in “Passaggi a Nord Ovest - concatenazioni alpine”, il podcast nato in Valle d’Aosta per raccontare il mondo della montagna. Dal primo gennaio 2021 è on line il podcast Passaggi a Nord Ovest, un progetto di Denis Falconieri, giornalista e autore Lonely Planet Italia, e Franz Rossi, scrittore e blogger. Il podcast, nato in Valle d’Aosta per raccontare il mondo della montagna e tutto quello che le ruota attorno, vuole diventare uno strumento per mettere in contatto le persone, per discutere dei temi di attualità, per raccogliere e tramandare testimonianze delle tradizioni e delle culture delle Terre Alte...

Su Luna Nuova di martedì 23 febbraio 2021