Avigliana, è iniziata la migrazione dei rospi

Attenti ai rospi. Soprattutto nelle nottate più umide. Quello a cavallo tra metà febbraio e inizio marzo è infatti il periodo in cui i batraci che popolano la zona umida dei Mareschi di Avigliana, si spostano dalla collina di monte Cuneo, dove passano l’inverno nascosti nella terra, alla palude dei laghi.

Un viaggio che si tiene quasi esclusivamente di notte, nella zona tra le vie Grignetto e Monginevro, dove in passato sono stati allestiti i rospidotti, ovvero dei percorsi protetti e obbligati che permettono agli anfibi di spostarsi senza essere schiacciati dagli automobilisti; una cartellonistica stradale per allertare i conducenti; e soprattutto la molto apprezzata “Notte dei rospi”, organizzata da parco e Comune per portare i cittadini alla scoperta di questi piccoli animali...

