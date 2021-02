Condove: rifacimento dell'acquedotto, un altro step

Sono partiti nella giornata di ieri, lunedì 22 febbraio, i lavori di rifacimento dell’acquedotto nel tratto di via IV Novembre compreso tra via Bertacchi e via Mazzini e nel tratto della via del rio della Rossa. Si tratta di un intervento programmato da Smat nell’ambito di un più ampio progetto già approvato dal Comune di Condove e denominato “Sostituzione rete idrica viale Bauchiero e via Papa Giovanni XXIII - spostamento condotta idrica che attualmente insiste sulle proprietà private tra via IV Novembre e via Roma - costruzione rete idrica viale Bauchiero”. Il progetto prevede lo spostamento dell’acquedotto dagli attuali terreni di proprietà privata e dal canale sotterraneo del rio al sottosuolo delle strade pubbliche. Salvo imprevisti, e...

su Luna Nuova di martedì 23 febbraio 2021