S.Ambrogio, ambiente e etica: è l’anno zero per il Laghetto dei Camosci

Ai piedi del monte Pirchiriano, poco lontano dall’inizio della Via ferrata della Sacra di San Michele, c’è un piccolo cancelletto verde scolorito e parzialmente coperto dalla ruggine. Da lì si entra nel Laghetto dei camosci, un piccolo pezzo di natura che da pochi mesi ha trovato dei nuovi gestori. Qualche mese fa si è presentata un’associazione temporanea di imprese, che ha vinto il bando comunale e ora dovrà gestire lo spazio per quattro anni. «Quando è saltato fuori il bando per la gestione di questo posto abbiamo pensato: “fa per noi” - racconta il presidente dell’impresa sociale “Anima giovane” Simone Lotrionte - ll posto è stato chiuso un anno e mezzo e da luglio sapevamo della vittoria del bando». A settembre hanno iniziato qualche lavoro e da...

su Luna Nuova di martedì 23 febbraio 2021