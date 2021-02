Avigliana, al via la campagna di lavori sul lago, nelle borgate e al campo da baseball

Manca ancora un mesetto alla primavera, ma in Comune ad Avigliana è già tutto pronto per una intensa campagna di lavori pubblici, che vedrà cantieri attivi dai laghi ai Bertassi, passando per il campo da baseball e l’antico cimitero di S.Pietro.

«Con questi primi interventi iniziamo a concretizzare quanto progettato e programmato nel corso degli ultimi mesi del 2020 - dice l'assessore ai lavori pubblici Andrea Remoto - Il completamento dei lavori avverrà nelle prossime settimane con la cantierizzazione degli ulteriori lavori previsti da questa amministrazione. Stiamo lavorando a 360 gradi su vari ambiti d'intervento, con lavori mirati alla riduzione del dissesto idrogeologico, alla sicurezza stradale, al recupero di beni storici, nonché al potenziamento degli impianti sportivi, cercando di garantire una visione complessiva delle necessità territoriali. Cerchiamo di dare risposte efficaci nell'affrontare queste esigenze. A questo proposito mi preme ringraziare gli uffici che ci affiancano quotidianamente nel risolvere le criticità che immancabilmente si presentano quando si affrontano lavori sul territorio»...

