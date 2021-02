Giaveno, petizione residenti via Coazze: «Fate rallentare i bolidi troppo veloci»

Sono 61 i cittadini giavenesi che hanno firmato la petizione promossa da Stefania Trulli, mamma 41enne, per chiedere al Comune di fare qualcosa per mettere in sicurezza via Coazze, in particolare per quanto riguarda gli eccessi di velocità e i sorpassi pericolosi. La preoccupazione dei residenti della zona è in particolare per il tratto di via Coazze tra l’incrocio con via Bardonecchia e quello di Ponte Pietra. Qui gli automobilisti spesso si lasciano andare a velocità folli e sorpassi pericolosi, nonostante alcune vie laterali, un parcheggio e le uscite dalle case. Tutti elementi di pericolo...

Su Luna Nuova di venerdì 26 febbraio 2021

