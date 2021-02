La Procura torinese ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo in seguito alla morte del 20enne milanese Enrico Riccardo Marcato, precipitato sabato scorso per il cedimento della staccionata in legno a cui si era appoggiato in un punto panoramico lungo il sentiero Bordin, in località Monterotta...

