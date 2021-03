Avigliana, Vito e Lucia: una coppia esemplare

Nati a tre giorni l'uno dall'altra, nell'ormai lontano 1935, nello stesso paese, Francofonte, in provincia di Siracusa, sposi a 16 anni dopo la più classica delle “fuitine”, e capaci ancora adesso che gli acciacchi dell'età iniziano a farsi sentire di guardarsi con quegli occhi complici che suscitano invidia e tenerezza. Non ci sarebbe da aggiungere altro per descrivere la storia di amore, migrazione, lavoro e famiglia di una delle coppie più inossidabili dell'intera valle di Susa, gli aviglianesi Vito Di Pasquale e Lucia D'Amato, che quest'anno tagliano il traguardo dei 70 anni di matrimonio...

