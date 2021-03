Bassa val Susa, un distretto diffuso per il commercio: sei comuni insieme

“Distretto diffuso del commercio Sacra di San Michele-bassa valle di Susa”: si chiamerà così, se riuscirà a decollare, il nuovo soggetto che vedrà i comuni di Condove (capofila), Caprie, Chiusa San Michele, Sant’Ambrogio, Sant’Antonino e Vaie unire le forze, presentando la loro candidatura in Regione nella speranza che possa essere accolta. La regia è stata affidata dalla Confesercenti di Torino e provincia, nell’intento di uniformare le politiche commerciali non più a livello comunale, ma come territorio più ampio, ponendo quindi delle basi solide per concorrere a bandi e finanziamenti. L’iniziativa, intitolata “Territorio e impresa”, è stata presentata ai commercianti mercoledì 24 febbraio nel salone della biblioteca di Condove e giovedì 25 nella...

su Luna Nuova di martedì 2 marzo 2021