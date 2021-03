Caprie e il sogno di un polo scolastico unitario: il preliminare c’è

Da anni è il grande sogno nel cassetto della giunta Torasso: realizzare un polo scolastico nuovo di zecca che unisca la primaria di Caprie e l’infanzia di Novaretto nell’ampia area verde all’incrocio tra viale Kennedy e via Torino. Un primo progetto era già stato redatto nel 2014 dall’allora Provincia: nei mesi scorsi l’amministrazione comunale ne ha chiesto una rivisitazione che tenesse conto delle mutate esigenze dell’utenza scolastica. Ora il nuovo preliminare è pronto, curato dai tecnici della Direzione azioni integrate con gli enti locali della Città metropolitana: rispetto all’ipotesi originaria, esso prevede la diminuzione del numero di sezioni e aule, passate da sette a cinque classi per la scuola primaria e da tre a due sezioni per la scuola dell’infanzia, riducendo...

su Luna Nuova di martedì 2 marzo 2021