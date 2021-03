Giaveno, i volti delle donne per l’8 Marzo

Si intitola “Donne che guardano avanti” ed è più di un titolo, è il programma contenitore e contenuto della Città per l’8 Marzo, Giornata Internazionale della Donna, che sarà disponibile sui social istituzionali della Città di Giaveno dal 4 all’8 marzo. Una ventina i videoclip raccolti, già montati per realizzare una sequenza fatta di tante donne, introdotte da socie di Arte in Movimento, della Croce rossa cittadina, delle associazioni DonneDiValle e Sole Donna, presentate dal messaggio dell’assessore alla scuola e alle attività educative Anna Cataldo e dalla consigliera delegata alle pari opportunità Raffaella Vercelli.

Per l’8 Marzo scendono in campo come di consueto anche le associazioni DonneDiValle e Sole Donna, due realtà culturali e servizio di donne con le donne e per le donne. DonneDiValle presenta “Prendi un sorriso, regalalo a chi non l’ha mai avuto”, un titolo preso a prestito da Gandhi per invitare le donne a un sorriso, a fotografarsi e a partecipare alla gallery fotografica che l’associazione pubblicherà sulla propria pagina Facebook come messaggio di gioia, per stemperare le tensioni e portare un po’ di leggerezza.

Su Luna Nuova di martedì 2 marzo 2021

