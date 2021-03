Sauze d'Oulx in lutto per la tragica scomparsa di Simone Gai

Alta valle in lutto per la tragica scomparsa di Simone Gai, 50 anni, in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto lunedì sera sull'Aurelia tra Laigueglia e Andora. Originario di Sauze d'Oulx, ma da tempo residente a Laigueglia dove per anni ha gestito con la famiglia i bagni Arcobaleno, alternando l'attività estiva in spiaggia con quella invernale di maestro di sci sulle piste dell'alta valle dove abitano ancora i suoi famigliari. Lo schianto nel quale ha perso la vita si è verificato ieri, poco dopo le 19,30, nei pressi di Capo Mele. Simone Gai era in sella ad uno scooter T-Max che si è scontrato violentemente al centro della carreggiata con un altro scooter, un Kymco Dink 125 sul quale viaggiavano i gemelli quarantenni Andrea e Giuseppe Forestieri. Un impatto frontale che ha avuto effetti devastanti non solo sui mezzi, ma purtroppo anche e soprattutto sulle tre persone che si trovavano in sella e che sono stati sbalzate in aria, per ricadere violentemente sull'asfalto. Per due di loro non c'è stato nulla da fare, nonostante il prodigarsi dei sanitari della Croce Bianca di Andora mentre il terzo è stato trasportato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in gravi condizioni. Il compito di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, che sarebbe avvenuto nel breve tratto rettilineo che unisce due curve che non offrono visibilità, spetta ai carabinieri della stazione di Laigueglia coadiuvati da quelli della radiomobile di Alassio.