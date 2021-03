Avigliana, sorpresa: Alessandro Borghese e la sua troupe salgono al castello

Sorpresa: Alessandro Borghese è passato ad Avigliana. Il popolare chef del programma televisivo “Quattro ristoranti” lo scorso fine settimana era a Torino per registrare una delle puntate del fortunato format “gastronomico”. Per rilassarsi, durante una pausa dalla lavorazione, ha deciso di visitare i dintorni del capoluogo sabaudo.

Tra le mete scelte dal gruppo, anche Avigliana e il suo castello: Borghese con tutta la troupe si è persino inerpicato sul sentiero che sale ai ruderi del castello, con l’immancabile condivisione social della simpatica avventura in val Susa, grazie ad una storia su Instagram.