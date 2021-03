Almese: Antonietta Fascia tra le 20 finaliste di Miss Spettacolo

C’è anche la splendida Antonietta Fascia tra le 20 finaliste della sezione “Danza” del concorso nazionale di bellezza e talento “Miss Spettacolo”. La finale si terrà l’11 e 12 settembre a Fiuggi, ancora non si può sapere la formula esatta a causa della pandemia, ma che sia con il pubblico in sala a fare il tifo o con una formula alla Sanremo, con i soli artisti e concorrenti in teatro, saranno di sicuro due serate di grande spettacolo. Il livello dei concorrenti infatti è alto. La prova è la presenza della ballerina e insegnante di danza almesina, che con una suggestiva espressione da film americano si potrebbe definire una “natual born dancer”. Antonietta è stata selezionata nell’edizione del concorso in cui lei compie 29 anni, ed è nata il 29 aprile, data in cui...

su Luna Nuova di venerdì 5 marzo 2021