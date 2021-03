Avigliana-Buttigliera, rappresentanza e lavoro: riflessioni per l’8 Marzo

I due Comuni e le associazioni propongono una serie di iniziative “a distanza” per celebrare la Festa della Donna in sicurezza sanitaria. Dall'adesione allo “sciopero femminista e trans femminista” indetto per l’8 Marzo dall’associazione Non Una di Meno e da alcune sigle sindacali, alle corse in solitaria sui percorsi predisposti nei due paesi per l’evento “Just the woman I am” organizzato dal Cus, a cui aderiscono i gruppi di cammino delle associazioni Dragonesse, Iride e La Fenice del Lago, fino allo spettacolo “Arbeit” del Teatro Bresci, visibile online dalle 20,30 alle 24 sul canale YouTube di “Scene” e sulle pagine Facebook del Teatro Fassino, del Comune di Avigliana e di “Borgate dal Vivo”...

