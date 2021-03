Avigliana, l’angoscia per il golpe in Myanmar

Le immagini che giungono dal Myanmar, quella che una volta chiamavamo Birmania, stanno preoccupando tutti i paesi democratici del mondo. Preoccupano di più ancora chi in quel paese ha degli affetti, dei legami d’amicizia.

Come l’aviglianese Cinzia Milano nota per l’organizzazione della cena in bianco. Quello che non tutti sanno, però, è che Cinzia è anche una grande viaggiatrice e tra i tanti popoli che più ha amato, c’è quello del Myanmar. «La gente più pura, mite ed onesta che io abbia mai visto», racconta l’aviglianese...

Su Luna Nuova di venerdì 5 marzo 2021

