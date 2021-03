Novalesa, sulle tracce dello 007 partigiano inglese

I protagonisti non ci sono più, scomparsi a cavallo dell’inizio del nuovo millennio, ma la loro storia non è stata dimenticata ed è tornata a galla in questi giorni. Sono stati i tanto bistrattati social, per una volta, a riconnettere le persone in maniera positiva e a soffiare via quel velo di polvere che si era inevitabilmente depositato sulle vicende di quel gruppo di partigiani della val Cenischia ormai quasi 80 anni fa. La richieste in rete corrono veloci e la distanza che separa Leeds, in Gran Bretagna, con Novalesa, dal punto di vista telematico si quantifica in una frazione di secondo. Così Jane, la figlia di George Eaves, l’agente dell’intelligence britannico che combattè la guerra di Liberazione con i partigiani valsusini, nei giorni scorsi ha fatto una ricerca in rete e scritto sul gruppo facebook “Amici di Novalesa”. La sua ricerca è indirizzata ad un nome ben preciso, Sergio Provenzale, con cui la famiglia di George aveva intrattenuto rapporti epistolari fino alla scomparsa di quest’ultimo, avvenuta nel 1997...

Su Luna Nuova di venerdì 5 marzo 2021