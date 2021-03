Susa, se Il Mandorlo sboccia da 10 anni

Un mandorlo non fa primavera, ma la solidarietà vola lo stesso lontano. Sono passati ormai dieci anni da quando in una villetta della Brunetta, di fianco al distaccamento dei vigili del fuoco, iniziò la fioritura della comunità mamma bambino che si richiama al fiore simbolo della rinascita dopo il freddo inverno. «Il Mandorlo nasce nel 2011 per continuare il sogno del Beato Edoardo Giuseppe Rosaz, fondatore delle Suore Francescane Missionarie di Susa, per dare accoglienza, amore e dignità alle donne e mamme con i loro figli in difficoltà - spiega suor Margherita, che fin dall’inizio ha legato il suo nome al progetto - Una casa dove il calore umano, evangelico e la professionalità si mescolano per costruire progetti educativi volti ad aiutare le donne spesso vittime di violenza, madri in difficoltà che non riescono più a relazionarsi con i propri figli in modo adeguato e sano, per poter riscoprire una nuova, bella e responsabile maternità. Ci piace pensare che ogni progetto è una rinascita...

Su Luna Nuova di venerdì 5 marzo 2021