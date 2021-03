S.Ambrogio: va a fuoco il tetto di una casa in via Bertassi

Clicca sulle foto per scorrere la gallery

Un vasto incendio è divampato stasera poco dopo le 20 a Sant'Ambrogio in via Bertassi, nell'omonima borgata. Per cause ancora in fase di accertamento, le fiamme hanno danneggiato il tetto di un'abitazione e il piano sottostante: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Grugliasco, i volontari di Avigliana e Almese, che stanno operando con sei mezzi tra cui tre autopompe, due autobotti, un carro scala e un carro fiamma, oltre ai carabinieri della stazione di Avigliana. Il loro tempestivo intervento ha consentito di circoscrivere il rogo, evitando che le fiamme si propagassero all'abitazione vicina. Sul posto era presente anche la sindaca Antonella Falchero per sincerarsi della situazione, che è ora sotto controllo. I soccorritori stanno procedendo con la bonifica della parte di edificio interessata dalle fiamme. Fortunatamente non ci sono stati feriti o intossicati.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 9 marzo 2021