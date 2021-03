Buttigliera, la missione di Francesca: costruire gentilezza

C’è anche l’insegnate buttiglierese Francesca Imperiale tra le promotrici del progetto “Costruiamo gentilezza” , che mira a diffondere un ambiente sociale più accogliente per i piccoli cittadini, gli adulti di domani. L’iniziativa è sviluppata a livello nazionale dalla “Rete insegnanti per la gentilezza” e in questi giorni prevede un’iniziativa specifica per piccole donne ideata in occasione della Festa della Donna.

Per creare un momento condiviso sull’iniziativa, giovedì 11 marzo dalle 19 alle 21 le “donne adulte” racconteranno a voce le proprie esperienze ed i propri consigli di gentilezza, rivolgendosi direttamente alle piccole donne. Il contenitore sarà la trasmissione radiofonica “Spazio Costruiamo Gentilezza”, che si può ascoltare in tutta Italia sulla web radio www.radiospazioivrea.it, realizzata dalle associazioni Cor et Amor e Radio Spazio Ivrea. Le giovani donne potranno interagire in diretta telefonando allo 0125/ 193164 o lasciando un vocale tramite WhatsApp allo 344/ 0132730. Info www.costruiamogentilezza.org...

Su Luna Nuova di martedì 9 marzo 2021

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!