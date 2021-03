Chiomonte: nasce la figlia, gli rubano il fiocco rosa dalla porta di casa

Elisa Rainero è venuta al mondo a metà mattinata di martedì 2 marzo. Alle 10.04 per la precisione. Non è stata una passeggiata per papà Simone, 38 anni, e soprattutto per mamma Valentina Ravetto, 30, che dopo ben 21 ore di travaglio ha dovuto sottoporsi al taglio cesareo per far nascere la sua primogenita, ma alla fine la bambina sta bene e anche la mamma, pur provata dalla maratona pre-parto, sta pian piano recuperando le forze. Però la famiglia Rainero, che da una settimana ha aggiunto una piccola unità al suo nucleo, ha dovuto fare i conti con una brutta sorpresa nei giorni immediatamente seguenti il lieto evento. Qualcuno, nella notte fra mercoledì 3 e giovedì 4 marzo, ha rubato il fiocco rosa che, sull’uscio di casa Rainero-Ravetto, annunciava la venuta al mondo della piccola Elisa...

Su Luna Nuova di martedì 9 marzo 2021